إندهاشات مش فنيات.. يد الشناوي"منملة" والحضري شاهد على تألقه!

إندهاشات مش فنيات سلسلة يقدمها لكم "الفجر الرياضي" خلال مباريات المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا لنعيش معًا الأحداث الغريبة التي تشهدها الساحرة المستديرة.

ساعات فقط تفصلنا عن بدء البطولة وإذا كانت متابع جيد للتلفاز وإذا كنت لا تمل من الفواصل الإعلانية فأهلًا بك عزيزي القاريء في عالم المنتخب المصري، والذي ظهر فيه أكثر من لاعب لتأدية رسالة معينة مطالبًا فيها الجماهير بدعمه ومساندته.

ومن هنا أختلف كل لاعب في الرسالة التي قدمها لمئة مليون مصري، حتى وصلنا إلى المونديالي محمد الشناوي الذي ظهر في إعلان واحد مع مدربه أحمد ناجي ليطمئن الجميع أنه على أتم الاستعداد للبطولة وأنه "أيده منمله" وتمكن الشناوي من صد جميع الكرات التي سددها عليه مدربه المخضرم.





ولم يكن ذلك "كلام" إعلانات ولكن كان الجميع شاهد على ذلك خلال التدريبات حتى أجبر ذات مره رفاقه على التصفيق له خلال المران، ومع بدء دور المجموعات ومباراة تلو الآخرى برهن المونديالي على خبرته وكفاءتة في حراسة عرين الفراعنة، وأخرس جميع الألسنه التي شككت في قدراته وأن هناك من هو أفضل منه.





ونجح محمد الشناوي في الثلاث مباريات السابقة أن يحافظ على نظافة شباكه ولم ينجح أحد في الوصول إلى مرماه فدائما يصلح ما يفسده المدافعين، ويقف في يقظة الجندي الذي يخشى أن يتمكن منه العدو في أي وقت، وأظهر الفنيات العالية التي يتحلى بها في التعامل مع جميع الكرات، وبرهن أن مازال لديه الكثير ليقدمه خلال الأدوار القادمة من عمر البطولة.





وإذا كنت عزيزي القارئ تتنتمي إلى النادي الأهلي فربما كنت تجلس أمام التلفاز تشيد بالحارس وأنك تملك في فريقك أفضل حارس في إفريقيا، ولكن لم تكن الرواية تسير بهذا الشكل فمن يرى الشناوي مع الأهلي وفي المنتخب سيتذكر بالتأكيد السد العالي عصام الحضري.





الذي دومًا ما يبهر الجميع ويجبرهم على الإشادة به في كل مرة يطل بها في ثوب المنتخب وعلى الرغم من أدائه السيء في بعض الأحيان مع فريقه، حتى أصبح الجميع يتسأل هل سيصبح لدينا حضري جديد في صورة محمد الشناوي أما أن الرواية مختلفة كثيرًا وأن مازال الفارق بين الثنائي بعيد ولا يمكن للشناوي تحطيمه؟.