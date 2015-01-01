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السبكي: التأمين الصحي الشامل مشروع تاريخي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:38 ص
السبكي: التأمين الصحي الشامل مشروع تاريخي
الدكتور أحمد السبكي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، سيتم تطبيقها في بورسعيد في المرحلة الأولى، بدءا من شهر يوليو، في 20 وحدة ومركز صحي تقدم الرعاية الصحية، و7 مستشفيات تقدم خدمات علاجية من المستوى الثاني والثالث.

وأضاف "السبكي"، في لقاء مع قناة "Extra News" الفضائية، أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية في 35 مركز ومستشفى.

وشدد على أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو مشروع تاريخي، وتوافر الإرادة السياسية أحد أسباب تطبيق التأمين الصحي الشامل.
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