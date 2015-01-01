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ليفربول يستهدف ضم نجم برشلونة المغضوب عليه

الإثنين 01/يوليه/2019 - 02:11 ص
ليفربول يستهدف ضم نجم برشلونة المغضوب عليه
برشلونة
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علاء خليف
 
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يسعي ليفربول لاستعادة خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الاسباني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت تقارير اعلامية فرنسية أن ليفربول يسعى لاستعادة كوتينيو، خاصًة بعدما أكد فيليب أنه لن يلعب أبدًا في صفوف مانشستر يونايتد احترامًا للريدز، والذي كان مهتما بالظفر بخدماته بجانب تشيلسي مؤخرًا.


وأوضحت التقارير إلى أن برشلونة لا يُعارض فكرة رحيل كوتينيو هذا الصيف.


وأكدت التقارير أن الألماني يورجن كلوب يرغب في تدعيم صفوف ليفربول بصفقات قوية مثل "كوتينيو" لمواجهة مانشستر سيتي بقوة في الموسم المقبل.


ويدخل جونيور فيربو، الظهير الأيسر لريال بيتيس، ضمن اهتمامات ليفربول لتدعيم دفاع الريدز بالموسم المقبل.
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