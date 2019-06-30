زميل ميسي يقترب من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يجهز للتعاقد مع زميل البرغوث ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين وذلك هذا الصيف.





وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وست كلفه الصفقة مبلغ 112 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه.





وأوضح الموقع الإيطالي أن مارتينيز مهاجم الإنتر يمر بفترة رائعة حاليًا مع منتخب الأرجنتين، بعد أن سجل 5 أهداف في 9 مباريات فقط مع بلاده.