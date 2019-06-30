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زميل ميسي يقترب من برشلونة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:45 ص
زميل ميسي يقترب من برشلونة
ميسي
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مني العوضي
 
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يجهز للتعاقد مع زميل البرغوث ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين وذلك هذا الصيف.


وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وستكلفه الصفقة مبلغ 112 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه.


وأوضح الموقع الإيطالي أن مارتينيز مهاجم الإنتر يمر بفترة رائعة حاليًا مع منتخب الأرجنتين، بعد أن سجل 5 أهداف في 9 مباريات فقط مع بلاده.


ويقدم مارتينيز موسمًا رائعاً مع إنتر ميلان فقد استطاع أن يسجل 9 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين خلال 35 مباراة مع الفريق وهو ما جعل إدارة برشلونة تصرف النظر عن ضم ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر الآخر.
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