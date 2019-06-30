"المسارح والموسيقى" تقدم "3 حكايا" لأيمن زيدان على مسرح الحمراء بدمشق (صور)

قدمت مديرية "المسارح والموسيقى" برعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة على مسرح الحمراء في دمشق مسرحية "3 حكايا" من إخراج أيمن زيدان، وتأليف الكاتب الأرجنتيني أوزوالدو دراكون، وإعداد نص أيمن زيدان ومحمود الجعفوري.





أيمن زيدان قال حول المسرحية: تتضافر الابتسامة مع الوجع في نص لكاتب أرجنتيني أعدت صياغته مع محمود الجعفوري ليشبه الناس الذين آلمتهم الحياة، وحاولنا أن نقدم هذا في إطار مسرحي فيه كل عناصر المسرح، وهذا النوع من العروض صعب يحتاج إلى صبر على التعب واجتهاد كبير لهذا تم اختيار ممثلين يسكنهم شغف المسرح، فخلف الأقنعة والدمى التي رأيناها اليوم أنماط تشكل حالة عامة ومنتشرة نشاهدها كل يوم، وهي تحقق حالة من الفرجة والتأمل.





الفنان مازن عباس والمشارك في بطولة المسرحية بدوره قال: العمل مع الاستاذ أيمن زيدان هو بمثابة تجربة مهمة لنا، والعمل كوميدي لكن الحكاية الأخيرة كانت تراجيدية وأديت فيها دوراً تراجيدياً على عكس ما اعتاد الناس على رؤيتي في الكوميديا.





الفنان حازم زيدان المشارك في بطولة المسرحية أيضًا قال: هذا العمل حالة فرجوية عالية بذلنا فيها جهداً كبيراً حتى تصل الصورة إلى المتفرج بكل شفافية، فرأينا في المسرحية قصص تراجيدية قدمت فيها فواصل كوميديا كي لا تظهر سوداء للغاية.



