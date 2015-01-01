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وسيم السيسي: لو استمر الإخوان في الحكم كانت مصر انتهت

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:50 ص
وسيم السيسي: لو استمر الإخوان في الحكم كانت مصر انتهت
وسيم السيسي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن من لا يعجبهم ثورة 30 يونيو إما ممولين أو مغيبين، موضحا أنه كان هناك مؤامرة على المنطقة لتدميرها.

وأضاف "السيسي"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن ما نجا مصر هو مخزون الحضارة، وخروج 30 مليون مصري خوفا على مستقبل بلادهم.

وتابع، أن المخططات الصهيونية العالمية ليست سهلة، ويجب أن ننتبه جيدًا، وينتبه الشباب لما يحدث، لافتا إلى أم مصر حاليا أحسن، وتتقدم، ولابد أن نكون متفائلين.

وأكد أنه لو استمر الإخوان في الحكم كانت مصر انتهت.
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