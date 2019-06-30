المخرج حسام بدران ينتهي من تصوير كليب "كل يوم" للمطرب صفوت حسام
الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:21 ص
شيماء عطية
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انتهى المخرج والمنتج حسام بدران، من تصوير أحدث كليبات المطرب صفوت حسام بعنوان "كل يوم".
الأغنية من كلمات وألحان صفوت حسام وتوزيع عمرو عبد الفتاح وهندسة الصوت وديجيتال ماستر ماهر صلاح.
تم تصوير الكليب تحت إدارة شركة نيو جينيريشن للإنتاج الفني علي مدار يوم كامل.
يذكر أن المطرب صفوت حسام، طرح منذ فترة أغنية بعنوان "معني الحب" من كلماته وألحانه وتوزيع أحمد العسال وهندسة صوت محمد صقر.
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