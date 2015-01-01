الخرباوي: "بركة 30 يونيو حلت على ستاد القاهرة وفوزنا"
الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:27 ص
نعيم يوسف
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قال ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن "بركة 30 يونيو حلت على إستاد القاهرة وفوزنا وصعدنا لدور الـ16".
وأضاف "الخرباوي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن كل ما حدث اليوم كان ببركة 30 يونيو.
وفاز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي، في المباراة التي أقيمت الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، من بطولة "أمم أفريقيا 2019"، التي تستضيفها مصر في نسختها الـ32.
بهذا الفوز حافظ منتخب الفراعنة على صدراة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط دون تلقي أي هزيمة حتى الآن.
وأضاف "الخرباوي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن كل ما حدث اليوم كان ببركة 30 يونيو.
وفاز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي، في المباراة التي أقيمت الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، من بطولة "أمم أفريقيا 2019"، التي تستضيفها مصر في نسختها الـ32.
بهذا الفوز حافظ منتخب الفراعنة على صدراة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط دون تلقي أي هزيمة حتى الآن.
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