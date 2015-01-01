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مصرع طفل صدمته سيارة في نبروة

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:23 ص
مصرع طفل صدمته سيارة في نبروة
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محمد كشك
 
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لفظ طفل فى نهاية العقد الأول من عمره ومقيم قرية الدروتين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية أنفاسه الاخيره عقب أن صدمته سيارة ربع نقل حال استقلاله دراجة هوائية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة نبروه يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل حال استقلاله دراجة هوائية، وعلى الفور انتقلت قوة امنية لمكان الحادث. 

وبالفحص تبين مصرع الطفل احمد م ا ٨ سنوات ومقيم بقرية الدروتين التابعة لمركز نبروه نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل به قيادة عبدالفتاح ع ا ٤٠ عام ومقيم كفور العرب طلخا ؛ وذلك حال استقلال الطفل دراجة هوائية وتم ضبط قائد السيارة وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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