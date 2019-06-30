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خالد جلال يعلن قائمة معسكر اعداد الفريق في قبرص

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:10 ص
خالد جلال يعلن قائمة معسكر اعداد الفريق في قبرص
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة خالد جلال ، ، قائمة اللاعبين المسافرين غدا الاثنين الى قبرص ، لخوض معسكر الاعداد الخارجي .


وضمت قائمة الفريق المسافرة الى قبرص 25 لاعبا هم :


في حراسة المرمي : عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف


في خط الدفاع : محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات مساك ٩٧ - يوسف محمود مساك ٢٠٠٠ - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.


في خط الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن وسط ٩٨- محمد ابراهيم - يوسف أوباما - ابراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - احمد سيد زيزو.


في خط الهجوم : عمر السعيد - حميد أحداد

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