خالد جلال يعلن قائمة معسكر اعداد الفريق في قبرص

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة خالد جلال ، ، قائمة اللاعبين المسافرين غدا الاثنين الى قبرص ، لخوض معسكر الاعداد الخارجي .





وضمت قائمة الفريق المسافرة الى قبرص 25 لاعبا هم :





في حراسة المرمي : عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف



