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جوزيه يكشف عن عرض الكاميرون لتدريبه

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:04 ص
جوزيه يكشف عن عرض الكاميرون لتدريبه
جوريه
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، بأنه وصله عرض لتدريب الكاميرون قبل بطولة أمم أفريقيا الماضية.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"وصلني عرض تدريب من الكاميرون قبل تتويجها بالبطولة الماضية ولم نصل لاتفاق".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :" أوغندا كانت مسيطرة على المباراة ولكن منتخب مصر تمكن من التسجيل على الرغم من تواضع آداؤه".
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