جوزيه يكشف عن عرض الكاميرون لتدريبه



وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"وصلني عرض تدريب من الكاميرون قبل تتويجها بالبطولة الماضية ولم نصل لاتفاق".



واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :" أوغندا كانت مسيطرة على المباراة ولكن منتخب مصر تمكن من التسجيل على الرغم من تواضع آداؤه".

كشف مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، بأنه وصله عرض لتدريب الكاميرون قبل بطولة أمم أفريقيا الماضية.