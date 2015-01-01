شاهد تفاعل محافظ البحر الأحمر عقب فوز المنتخب الوطني على أوغندا (فيديو وصور)

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تفاعل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عقب فوز المنتخب الوطنى على نظيره أوغندا وسط حشد كبير من المواطنين؛ في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، وسط الآلاف من أهالي الغردقة والزوار القادمون لقضاء إجازة الصيف من المحافظات الأخري.



وأكد محافظ البحر الأحمر خلال مشاهدة مباريات منتخبنا الوطني في بطولة الأمم الإفريقية، علي استمرار عرض جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية علي الشاشات العملاقة بممشي النصر، ويتم بث جميع مباريات البطولة علي الشاشات العملاقة بممشي النصر مجانًا لأهالينا، بالإضافة إلي المئات من الشاشات الصغيرة بمراكز الشباب والأندية والأماكن السياحية، وذلك لتخفيف عبء الإشتراك بالقنوات الناقلة للبطولة وأيضًا تيسيرًا لأهالي البحر الأحمر لمشاهدة مباريات مصرنا الحبيبة، وغيرها من المباريات الهامة بالبطولة.



وشهد مسرح وممشي شارع النصر توافد الآلاف من أهالي الغردقة لمشاهدة وتشجيع منتخبنا الوطني في مباراته مع منتخب أوغندا والتي انطلقت في التاسعة من مساء الأحد، معربين عن فرحتهم ببث هذه المباريات بالمجان في ممشي النصر متمنين فوز منتخبنا العظيم بالبطولة.



وأشار عبد الله أن مباراة المنتخب اليوم في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بعد تؤهل فريقنا الي الدور ال ١٦ ليقابل أحد المنتخبات التي ستحصل على المركز الثالث في المجموعات "الثالثة، الرابعة والخامسة"، طبقًا للوائح البطولة الأفريقية الجديدة.



وأوضح محافظ البحر الأحمر أن بطولة الأمم الإفريقية تعد البطولة رقم 32، ويشارك بها 24 منتخب إفريقي مقسمين إلي 6 مجموعات، وأن هذه البطولة ستقوم في أربعة محافظات وهي ( القاهرة – الإسكندرية – السويس – الإسماعلية ) وأن مصر هي الأكثر مشاركة في هذه البطولة وأيضًا صاحبة النصيب الأكبر من الفوز بها، حيث أن مصر فازت بلقب الأمم الإفريقية في أول بطولة أقيمت بالسودان عام 1957، موضحًا بأن مصر نظمت كأس الأمم الإفريقية خمسة مرات وهي الأكثر استضافة لهذه البطولة.