الليلة.. هشام ماجد ضيف "واحد من الناس" على "النهار"





يحل الفنان الشاب هشام ماجد، ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية النهار، وذلك مساء اليوم الإثنين.





ويتحدث هشام ماجد للإعلامي عمرو الليثي، عن كواليس علاقته مع أحمد فهمي وشيكو، ومشاركته دنيا سمير غانم في رمضان الماضي.





كما من المقرر أن يتحدث هشام ماجد جديد أعماله الفنية.