"الغضبان" عن تطبيق منظومة التأمين الصحي: أهالي بورسعيد يعيشون أسعد أيامهم
الإثنين 01/يوليه/2019 - 05:14 ص
أمنية فوزي
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن جميع أجهزة الدولة تسير في بوتقة واحدة للعمل على منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف "الغضبان"، خلال تصريحاته لـ برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن تعاون الوزارات للإعداد لمنظومة التأمين الصحي كانت بمثابة ملحة عظيمة.
وأشار إلى أن الشارع البورسعدي سعيد جدًا بتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، متابعًا: "أهالي بورسعيد يعيشون أسعد أيام حياتهم بعد تحقيق أحلامهم بمنظومة التأمين الصحي الجديدة".
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