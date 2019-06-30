طريق منتخب مصر حتي الوصول إلي نهائي أمم إفريقيا 2019

حسم منتخب مصر صدارة مجموعته في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما تغلب على منتخب أوغندا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة الإفريقية.





وحصد منتخب مصر 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية في دور المجموعات على حساب منتخبات زيمبابوي (1-0)، الكونغو الديمقراطية (2-0)، أوغندا (2-0)، ولم تستقبل شباكه أي أهداف حتي الآن.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير مشوار منتخب مصر والمواجهات المحتملة حتي الوصول للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا 2019:-









- دور الستة عشر (6 يوليو في استاد القاهرة ):





بعد تأهل منتخب مصر متصدرًا لمجموعته الأولي، يواجه 4 احتمالات لمنافسه في دور الـ16 بالبطولة الإفريقية وهي كالآتي:

- منتخب مصر × "ثالث" الثالثة ويتنافس عليه (السنغال - كينيا)





- منتخب مصر × "ثالث" الرابعة (كوت ديفوار أو جنوب إفريقيا) في حالة تأهل ثالث الأولي وعدم تأهل ثالث الثالثة.





- منتخب مصر × "ثالث" الخامسة (تونس أو أنجولا) في حال عدم تأهل ثالث المجموعتين الرابعة أو الثالثة.





- منتخب مصر × "ثالث" الخامسة (تونس أو أنجولا) حال عدم تأهل ثالث المجموعة الأولي الأولي









دور الثمانية (10 يوليو في استاد القاهرة):

- منتخب مصر × الفائز من مباراة (وصيف المجموعة الثانية "نيجيريا" ضد وصيف المجموعة السادسة التي تضم "الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو")









الدور نصف النهائي (14 يوليو في استاد القاهرة):

- منتخب مصر يواجه في الدور نصف النهائي الفائز من مباراتي (أول الخامسة × وصيف الرابعة) و ( متصدر الثالثة × ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة).









- نهائي أمم إفريقيا (19 يوليو في استاد القاهرة):

حال تأهل مصر للمباراة النهائية ستقام على استاد القاهرة الدولي يوم 19 يوليو المقبل