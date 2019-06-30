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ريال مدريد يهدد جاريث بيل

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:50 ص
ريال مدريد يهدد جاريث بيل
بيل
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مني العوضي
 
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تفكر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في إتخاذ خطوة جديدة بشأن ملف الويلزي الدولي جاريث بيل الذي بات خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، كما لا ينوي الملكي الإبقاء عليه في الفترة المقبلة.


ويريد نادي ريال مدريد بيع جاريث بيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستفادة منه مادياً وشراء صفقات جديدة في الميركاتو، ولكن الويلزي لم يتحرك للبحث عن نادٍ جديدٍ.


وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد ستُجبر جاريث بيل على المضي قدمًا تجاه البحث عن نادٍ جديدٍ، وإلا سيبقى متواجداً على دكة البدلاء طوال الموسم الجديد.


وكان نادي ريال مدريد قد ضم العديد من الصفقات خلال فترة الميركاتو الصيفي أبرزها؛ إيدين هازارد من تشيلسي ولوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت ورودريجو وفيرلان ميندي ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي.
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