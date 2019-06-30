ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأغاني" تذيع على مدار اليوم روائع محمد الموجي في ذكرى رحيله.. وأعمال خالد الأمير في ذكرى ميلاده

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:43 ص
الأغاني تذيع على مدار اليوم روائع محمد الموجي في ذكرى رحيله.. وأعمال خالد الأمير في ذكرى ميلاده
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

تخصص إذاعة "الأغاني" على مدار اليوم فقراتها لإذاعة روائع الملحن الكبير محمد الموجي في ذكري رحيله وكذلك أعمال ميلاد الملحن الكبير خالد الأمير في ذكرى ميلاده.

ومن ضمن مايتضمنه اليوم في الساعه 11 صباحاً نصف ساعه مع المطربه فايزه أحمد من الحان الموسيقار محمد الموجي منها ياللا سمراني، قلبي عليك ياخي، ليه ياقلبي ليه، يا تمر حنة.  

وتخصص فقرة السابعه مساءً مع العندليب حيث تذاع قارئه الفنجان من الحان ايضا الموسيقار محمد الموجي ويذاع الثالثه عصرا للصبر حدود و11 مساءً إسال روحك لكوكب الشرق من الحان الموسيقار محمد الموجي

ويذاع ايضا اكدب عليك للمطربه ورده الساعه 5.30مساءا ويذاع ايضا اغاني للمطربه شاديه ومحمد عبد المطلب وصباح ومحرم فؤاد وشهرزاد وكارم محمود وغيرهم من المطربين والتي لحن لهم الموسيقار محمد الموجي. 

وايضا يذاع اغاني من الحان خالد الامير للمطرب هاني شاكر منها اسمك وبس واصاحب مين واديني قلبي تاني وغيرهم وايضا يذاع وحشتني للمطربه سعاد محمد وانت اللي فيهم للمطرب محمد رشدي والحب الحقيقي للمطربه شاديه والصباح لله للمطربه صباح ومجموعه كبيره من الحانه لكبار النجوم يذاع ضمن احتفاليه اليوم بعيد ميلاده. 


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر