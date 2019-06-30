"الأغاني" تذيع على مدار اليوم روائع محمد الموجي في ذكرى رحيله.. وأعمال خالد الأمير في ذكرى ميلاده





تخصص إذاعة "الأغاني" على مدار اليوم فقراتها لإذاعة روائع الملحن الكبير محمد الموجي في ذكري رحيله وكذلك أعمال ميلاد الملحن الكبير خالد الأمير في ذكرى ميلاده.











ويذاع ايضا اكدب عليك للمطربه ورده الساعه 5.30مساءا ويذاع ايضا اغاني للمطربه شاديه ومحمد عبد المطلب وصباح ومحرم فؤاد وشهرزاد وكارم محمود وغيرهم من المطربين والتي لحن لهم الموسيقار محمد الموجي.

وايضا يذاع اغاني من الحان خالد الامير للمطرب هاني شاكر منها اسمك وبس واصاحب مين واديني قلبي تاني وغيرهم وايضا يذاع وحشتني للمطربه سعاد محمد وانت اللي فيهم للمطرب محمد رشدي والحب الحقيقي للمطربه شاديه والصباح لله للمطربه صباح ومجموعه كبيره من الحانه لكبار النجوم يذاع ضمن احتفاليه اليوم بعيد ميلاده. وتخصص فقرة السابعه مساءً مع العندليب حيث تذاع قارئه الفنجان من الحان ايضا الموسيقار محمد الموجي ويذاع الثالثه عصرا للصبر حدود و11 مساءً إسال روحك لكوكب الشرق من الحان الموسيقار محمد الموجي









ومن ضمن مايتضمنه اليوم في الساعه 11 صباحاً نصف ساعه مع المطربه فايزه أحمد من الحان الموسيقار محمد الموجي منها ياللا سمراني، قلبي عليك ياخي، ليه ياقلبي ليه، يا تمر حنة.