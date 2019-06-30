تعرف على تعليق رئيس الزمالك على تصرفات "كهربا"

شن رئيس نادي الزمالك هجومًا على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق على خلفية غيابه عن التدريبات طوال الأيام الماضية وعدم مشاركته في المران.





وقال رئيس الزمالك "كهربا كان بيركب توكتوك قبل ما يحضر إلى الزمالك لكن بعد انتقاله إلى الفريق ركب أحدث موديلات السيارة".





وتابع "كهربا ناكر للجميل هو وأبوه ولم يقدر ما فعلناه معه ويكفي أنه حقق ما يقرب من 150 مليون جنيه من مشواره في اتحاد جدة السعودي من وراء الزمالك".



