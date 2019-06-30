عاجل.. غارات للجيش الليبي على مواقع الميليشيات في طرابلس





وأمر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بصفته قائدا للقوات الليبية، بإعلان حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا ردا على التهديدات التركية.





جاء ذلك بعد أن أسقط الجيش الوطني الليبي طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة الدولي. وأفاد اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي أن القوات الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة على مدرج مطار معيتيقة كانت تستعد لتنفيذ طلعة قتالية بعد لحظات من تصريحات للمتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال فيها إن "تركيا تتدخل في شئون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي، وعلى دول الجوار وجامعة الدول العربية اتخاذ موقف من التهديدات الليبية".





وزعمت وزارة الخارجية التركية، أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير الخليفة حفتر، اعتقل ستة مواطنين أتراك في شرق ليبيا. وطالبت الخارجية التركية بسرعة الإفراج الفوري عن الأتراك المحتجزين في ليبيا وإلا ستصبح "قوات الجيش الليبي" أهدافا مشروعة.





ومن جانبه رد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على مزاعم وزارة الخارجية التركية بأن الجيش الليبي ألقى القبض على 6 أتراك شرق الأراضي الليبية، قائلا لا علم لنا باعتقال أي أتراك، وفي حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف".





وأوضح المسماري أن أنقرة تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، وتتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي، وطالب دول الجوار وجامعة الدول العربية اتخاذ موقف من التهديدات التركية.





جدير بالذكر ان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، هدد اليوم الأحد، بأن أنقرة سترد على أي هجوم من قوات الجيش الوطني الليبي ضد مصالحها، بعد أن أمر الجيش الوطني الليبي قواته باستهداف سفن تركية في ليبيا.



