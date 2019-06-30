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مهاجم أوغندا لـ"الفجر الرياضي" :لم نكن محظوظين أمام مصر و نستعد للدور القادم

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:43 ص
مهاجم أوغندا لـالفجر الرياضي :لم نكن محظوظين أمام مصر و نستعد للدور القادم
إيمانويل أكوى
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محمد جمال
 
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أكد إيمانويل أكوى مهاجم منتخب أوغندا، على جاهزية منتخب بلاده لخوض مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وصرح أكوى لـ"الفجر الرياضي":" كنا غير محظوظين أمام منتخب مصر رغم إننا خلقنا فرص كثيرة على المرمى قد وكنا قريبين من التسجيل فى اللقاء ولكن كما قلت لم نكن محظوظين".

وأضاف :" الأن علينا أن نستعد لمباريات الدور القادم وجاهزون للمواجهات المقبلة من البطولة ".

ويذكر أن أوغندا قد صعدت لدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن أحتلت المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز على الكونغو الديمقراطية وتعادل أمام زيمبابوى ةخسارة أمام مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب أوغندا وصيف المجموعة الثالثة فى دور ال 16 وهو بنسبة كبيرة منتخب السنغال.
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