هنيدي يعرض "٣ أيام في الساحل" في السعودية.. ٣ يوليو
الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:32 ص
شيماء عطية
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يبدأ الفنان محمد هنيدي عرض مسرحية "٣ أيام في الساحل" للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية ابتداءا من ٣ يوليو المقبل وحتى ٦ من نفس الشهر.
مسرحية "٣ أيام في الساحل" تُعرض علي مسرح كايرو شو بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ، وهي من اخراج مجدي الهواري و تأليف حاتم حسين.
ويشارك هنيدي في البطولة نخبة من النجوم والمواهب الشابة علي رأسهم بيومي فؤاد و احمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسي و مها ابوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي.
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