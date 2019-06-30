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هنيدي يعرض "٣ أيام في الساحل" في السعودية.. ٣ يوليو

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:32 ص
هنيدي يعرض ٣ أيام في الساحل في السعودية.. ٣ يوليو
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شيماء عطية
 
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يبدأ الفنان محمد هنيدي عرض مسرحية "٣ أيام في الساحل" للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية ابتداءا من ٣ يوليو المقبل وحتى ٦ من نفس الشهر.

مسرحية "٣ أيام في الساحل" تُعرض علي مسرح كايرو شو بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ، وهي من اخراج مجدي الهواري و تأليف حاتم حسين.

ويشارك هنيدي في البطولة نخبة من النجوم والمواهب الشابة علي رأسهم بيومي فؤاد و احمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسي و مها ابوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي.


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