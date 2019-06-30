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عزت العلايلي: 30 يونيو يوم خالد ويتساوى مع ثورة 1919

الإثنين 01/يوليه/2019 - 01:55 ص
عزت العلايلي: 30 يونيو يوم خالد ويتساوى مع ثورة 1919
عزت العلايلي
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أمنية فوزي
 
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قال الفنان عزت العلايلي، إن ثورة 30 يونيو معزوفة درامية عظيمة جدًا، مؤكدًا أن الشعب المصري شعب عظيم وله مفهوم خاص وصحي 100%.

وأضاف "العلايلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء  الأحد، أنه يوجد تلاحم غريب بين الشعب المصري، وأنه لا يستطيع أحد أن يجبر مصر والمصريين على شيء.

وتابع: "لم نستطيع أن نعبر عن ثورة يونيو دراميًا وذلك شيء مخجل"، مناشدًا الكتاب والمنتجين بالتعبير عن ثورة يونيو دراميًا، لافتًا إلى أن المصريين شاركوا في ثورة 30 يونيو بإحساسهم الوطني، مؤكدًا أنه يوم خالد ويتساوى مع ثورة 1919.
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