مدرب الكونغو: أهنئ لاعبي فريقي على الأداء والفوز

وجه فلورانت ايبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الشكر للاعبيه بعد التغلب على زيمبابوي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.

قال ايبينجي : إنه نجح في تعويض الخسارتين من أوغندا ومصر في أول مباراتين، مشيرًا إلى أنه أعتمد على الهجمة المرتدة لاختراق دفاعات زيمبابوى وتسجيل الأهداف.

وتابع، أنه يدرس إمكانيات لاعبيه جيدًا وهل سيساعدونه أم لا، قلت للاعبين سنلعب هذه المباراة وكأنها الأخيرة، واللاعبين كلهم متساوون ولعبنا بطريقة ٤/٤/٢ .





وأتم كان لدينا السيناريو المثالي في إحراز الأهداف سريعا مستغلين أخطاء حارس المرمى، وعلى أن أهنئ لاعبي على الاداء والفوز، واستخدموا العناصر اللازمة للفوز في المباراة.