استشاري تصميم محور تحيا مصر: الممشى الزجاجي مصمم طبقا للمواصفات العالمية

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قال الدكتور فتحي سعد، استشاري تصميم محور "روض الفرج"، إن الممشى على جانبي الكوبري متر واحد منها فقط زجاجي، و3 متر خرساني.



وأشار "سعد"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن زجاج الممشي يتحمل الكسر، وطبقا للمواصفات العالمية، وله شكل حضاري، ويظهر منظر المياه من تحته 100%.



وأضاف أن وجود الزجاج في الممشي يعد عنصر جذب، وقد يكون سببًا في جعل المواطنين يقبلون على زيارة الكوبري.

