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صبحي: أشكر الجمهور وأتمنى الوصول للنهائي

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:21 ص
صبحي: أشكر الجمهور وأتمنى الوصول للنهائي
الوزير
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ريهام عبد المحسن
 
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وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجمهور المصري على حضوره وتشجيعه الرائع في بطولات أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حاليًا وأعرب عن أمله في وصول المنتخب الوطني لنهائي البطولة.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نتعاون مع اللجنة المنظمة واتحاد الكرة والكاف كما أننا فخورون بشركة الأمن وهي إضافة للأمن الرياضي وهم عبارة عن طلبة جامعات".

وأضاف :"نتمنى آداء أفضل من المنتخب في كل مباراة للوصول للنهائي".

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"اشكر الجماهير على حضوره الرائع وتشجيعه الحضاري في المباريات".
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