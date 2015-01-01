محافظ الدقهلية يشكل لجنة لفحص وجود مخالفات بمستشفى جمصة

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شكل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لجنة من مديرية الصحة لبحث حقيقة الشكوى من وجود مخالفات وتدني مستوى الخدمة المقدمة في مستشفى جمصة والوقوف على حقيقة الأمر.



وشدد محافظ الدقهلية على الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بأهمية عرض تقرير مفصل عن أسباب ومصادر الشكوى في حال وجودها،وعرض أسماء المتسببين في الشكوى،وعرض السلبيات الموجودة واسبابها.



وأكد شاروبيم على أنه سيتم توقيع أشد الجزاء على كل من أخطأ أو تقاعس أو يثبت تقصيره،مشددا على أنه لا تهاون ولا تسامح مع كل المقصرين خاصة في حق المرضى.



يذكر أن إحدى الجمعيات تقدمت بشكوى للنيابة الإدارية ببلقاس تزعم فيها وجود مخالفات بمستشفى جمصه من أجهزة طبية غير مستغلة وسيارات إسعاف معطلة وغياب للاطباء.



وكانت تحقيقات النيابة الادارية كشفت عن تحويل ثلاجة الدم إلى مستشفى المنصورة العام، لعدم تشغيل بنك الدم داخل المستشفى، وغلق شبكة الغازات المنشأة منذ عامين، بحجة عدم تجهيز وتشغيل غرفة عناية مركزة، فضلا عن تكدس الأطباء بالمستشفى وتغيبهم على سبيل المثال لا الحصر تواجد ١٦ طبيب نساء وتوليد ولم يتم إجراء أي جراحات إلا لحالة واحدة على مدار عام كامل.



ورصد فريق النيابة الذي تولى التحقيقات تواجد ما يقرب من 45 سيارة إسعاف متهالكة أكلها الصدأ غير مستعملة ومهملة بفناء المستشفى، ووجود مدرسة للتمريض بالدور الثاني مغلقة رغم أنها بحالة جيدة، ونقل الطالبات منها إلى مدرسة تمريض بلقاس من عام.



كما تبين وجود غرفتين للغسيل الكلوي غير مستغلتين، ودون أجهزة غسيل كلوي رغم أنها مزودة بالأسرة وموصولة بشبكة الغازات، وعدم تركيب أجهزة العناية المركزة رغم وجودها في المخازن واحتياج المستشفى لغرفة عناية.



واكتشفت النيابة أن كل العمليات التي يجريها المستشفى من العمليات الصغرى والجراحات البسيطة أغلبها عمليات طهارة أو فتح خراج، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات القريبة، وأن وحدة الإسعاف نقلت 1558 حالة إلى مستشفيات أخرى في عام واحد.



وخلال التحقيقات قامت النيابة بمناظرة دفتر الإسعاف، تبين أن من بين الحالات المنقولة "صداعا، وارتفاع ضغط الدم، وجرحا بإصبع اليد اليسرى، وآخر بطول ٢ سم وأكد مسئول الإسعاف أن دورهم فقط نقل الحالات ولكن التشخيص من اختصاص الأطباء.



وفى نهاية التحقيقات أوصت النيابة الإدارية باستخراج الأجهزة والمعدات من المخازن وتركيبها لتأهيل المستشفى وتوفير خدمة للمرضى، كما وفرت بمعرفتها عددا من المعدات الناقصة لتشغيل المستشفى.

