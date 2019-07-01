أحمد موسى: حمد بن جاسم اشترى ملهى ليلي في لندن بـ200 مليون جنيه إسترليني

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن لديه معلومات تؤكد أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، اشترى ملهى ليلى فى لندن بمبلغ 200 مليون إسترليني، معلقًا: "يا فلوسك يا شعب قطر!".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن حمد بن جاسم ترك السياسة وبدأ يتاجر في العقارات والملاهي الليلية، مضيفًا ساخرًا: "لازم نبارك ليه".



وتابع: "بن جاسم يتحدث عن الخلافة، ويشتري ملاهي ليلية!"، مشيرًا إلى أن صحف بريطانية تحدثت عن الأمر.

