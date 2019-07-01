إيهاب فهمي وزوجته يدعمان المنتخب المصري أمام أوغندا (صورة)





قرر الفنان إيهاب فهمي، دعم المنتخب الوطني لكرة القدم، بحضور مباراة مصر وأوغندا التي أقيمت مساء أمس الأحد، وانتهت بفوز مصر بهدفين مقابل لا شئ، ضمن ختام دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.