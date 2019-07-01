إيهاب فهمي وزوجته يدعمان المنتخب المصري أمام أوغندا (صورة)
الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:09 ص
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قرر الفنان إيهاب فهمي، دعم المنتخب الوطني لكرة القدم، بحضور مباراة مصر وأوغندا التي أقيمت مساء أمس الأحد، وانتهت بفوز مصر بهدفين مقابل لا شئ، ضمن ختام دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.
ونشر "فهمي" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة أثناء تواجده باستاد القاهرة الدولي بصحبة زوجته، لتشجيع لاعبي المنتخب، وعلق مباركًا: "مبروك يا أم الدنيا".
يذكر أن "فهمي" شارك جمهوره بصورة مع زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلاً: "يعني السند ويعني معني تبقى جانبك، وربنا يحفظك ليناِ"، ونالت الصورة تفاعل كبير من جمهوره عبر الموقع.
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