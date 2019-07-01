ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيهاب فهمي وزوجته يدعمان المنتخب المصري أمام أوغندا (صورة)

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:09 ص
إيهاب فهمي وزوجته يدعمان المنتخب المصري أمام أوغندا (صورة)
Advertisements
طباعة
س
 
Advertisements

قرر الفنان إيهاب فهمي، دعم المنتخب الوطني لكرة القدم، بحضور مباراة مصر وأوغندا التي أقيمت مساء أمس الأحد، وانتهت بفوز مصر بهدفين مقابل لا شئ، ضمن ختام دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية. 

ونشر "فهمي" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة أثناء تواجده باستاد القاهرة الدولي بصحبة زوجته، لتشجيع لاعبي المنتخب، وعلق مباركًا: "مبروك يا أم الدنيا". 

يذكر أن "فهمي" شارك جمهوره بصورة مع زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلاً: "يعني السند ويعني معني تبقى جانبك، وربنا يحفظك ليناِ"، ونالت الصورة تفاعل كبير من جمهوره عبر الموقع.
إيهاب فهمي وزوجته يدعمان المنتخب المصري أمام أوغندا (صورة)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
ناميبيا
-
x
18:00
-
ساحل العاج
جنوب أفريقيا
-
x
18:00
-
المغرب
كينيا
-
x
21:00
-
السنغال
تنزانيا
-
x
21:00
-
الجزائر