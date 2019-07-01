مدرب أوغندا: حققنا هدفنا بالتأهل لدورالـ 16 من أمم إفريقيا

قال الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب أوغندا إنه يشعر بالإحباط عقب الخسارة من مصر في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وأضاف ديسابر في المؤتمر الصحفي: "محبطين بسبب النتيجة قررنا لعب مباراة كبيرة ووضعنا التكتكيك بوجود ٢ مهاجمين وفريقي فشل في التسجيل بعدما قدمنا صورة جيدة عن الكرة في أوغندا وحققنا الهدف من حضورنا هنا وهو التأهل".

وتابع قائلا: "أهنئ مصر على الفوز والجماهير كانت رائعة وهذه هي كرة القدم ولابد أن تكون كذلك بوجود تلك الجماهير".





وعن التاهل لاول مرة منذ ٤١ عاما قال: "سعداء للغاية بالتأهل والاتحاد قدم أداء كبير والكل ساهم بمجهود كبير ونحن نستحق هذا التأهل".





وعن مواجهة دور ال١٦: "هدفنا هو التحسن ولا نهتم بالمنافس الآن سواء كينيا أو السنغال، وبالنسبة لي إنها مباراة اقصائية وعلينا تقديم كل شئ للفوز بها أيا كان المنافس".





وعن إصابة الحارس اونيانجو قال: "هو الآن بخير لقد عانى من نزلة برد قبل يومين ولكنه قرر اللعب وعانى من إصابة بسيطة لكننا قررنا أن يغادر."