خبير اقتصادي: نتوقع زيادة الناتج المحلى إلى 6 تريليون جنيه العام المقبل
الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:52 ص
أمنية عبدالرحمن
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قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي لمصر كان صعبًا للغاية في فترة حكم الإخوان.
وأضاف "الإدريسي"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن النمو الاقتصادي في فترة حكم الإخوان كان منهارًا جدًا.
وأشار إلى أن الناتج المحلي لمصر الآن 5 تريليون جنيه، متابعًا: "نتوقع زيادته إلى 6 تريليون جنيه العام المقبل".
وأضاف "الإدريسي"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن النمو الاقتصادي في فترة حكم الإخوان كان منهارًا جدًا.
وأشار إلى أن الناتج المحلي لمصر الآن 5 تريليون جنيه، متابعًا: "نتوقع زيادته إلى 6 تريليون جنيه العام المقبل".
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