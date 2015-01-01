معتز عبدالفتاح: الجيش المصري وقف عقبة كبرى أمام المشروع "الإخواني - الأردوغاني"
الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:40 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن ثورة 30 يونيو منعت الإخوان من جعل مصر تابعة لتركيا، مشيرًا إلى أن "أردوغان" هو من طالب الجماعة بالترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج هنا العاصمة"، المذاع على فضائسة "cbc"، مساء الأحد أن تبعية مصر لتركيا كانت ضمن خطة أردوغان الفعلية.
وأوضح أن الجماعة لم تكن سترشح أحد منها لرئاسة الجمهورية ولكن أردوغان قال لخيرت الشاطر: "هل انتم اغبياء أمامك فرصة ذهبية وفراغ سلطة وتوهان المصريين فيجب أن تسيطروا على السلطة كافة"، معلقًا: "مصر عصية على أن يحكمها جماعة ولاءها للخارج"
وتابع: "الإخوان ذات عقيدة فاسدة تفرق المسلمين"، مؤكدًا أن الجيش المصري وقف كعقبة كبرى أمام المشروع "الإخواني - الأردوغاني" في المنطقة.
وأشار إلى أن أردوغان كان يسعى إلى أن تكون أنقرة واسطنبول هما مركز المنطقة والكل يدور في فلك تركيا لكن تصدى لهذا المخطط السعودية والإمارات ومصر
واستطرد قائلًا: "قطر وتركيا كانا تلعبان دورًا كبيرا في دعم الإخوان وكان هناك رغبة من أردوغان في أن يسيطر على المنطقة عن طريقه".
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