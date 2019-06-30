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جامعة طيبة تعلن 4 برامج ماجستير لإعداد المعلم

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:56 م
جامعة طيبة تعلن 4 برامج ماجستير لإعداد المعلم
جامعة طيبة
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الفجر السعودي
 
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أعلنت كلية التربية بجامعة طيبة عن موافقة وزارة التعليم على تقديم الجامعة لأربعة برامج ماجستير في إعداد المعلم، وتتضمن: "التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والإرشاد المدرسي والتربية الخاصة".

وأوضح عميد كلية التربية في جامعة طيبة الدكتور علي آل مقبل أن الدراسة في تلك البرامج ستبدأ مع الفصل الثاني للعام الدراسي القادم، مشيرًا إلى أن الجامعة ستعلن خلال الفصل الدراسي الأول موعد القبول وتفاصيل شروط البرامج ومواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين .

ونوَّه آل مقبل بأن هذه البرامج تختلف عن الدبلوم التربوي الذي تم إلغاؤه نهائيًا في الجامعات، إذ إن هذه البرامج الأربعة عبارة عن "ماجستير" خاص لإعداد المعلم لمهنة التدريس، وتبلغ مدته سنتين وتتركز الدراسة فيه على الجوانب التطبيقية والميدانية بشكلٍ مكثف.

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