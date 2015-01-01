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جمال سلامة: سياسة "السيسي" الخارجية تصب في صالح المواطن

الإثنين 01/يوليه/2019 - 04:26 ص
جمال سلامة: سياسة السيسي الخارجية تصب في صالح المواطن
جمال سلامة
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من يقود السياسة الخارجية للدولة المصرية، ووزارة الخارجية هي عبارة عن جهاز تنفيذي تقني لرئيس الجمهورية.

وتابع "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن سياسة الرئيس السيسي الخارجية متكاملة، وتصب في صالح الدولة المصرية، وهذا سينعكس في النهاية على معيشة المواطن.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية مع دول العالم متوازية ومتعددة، ولم تشهد لها مصر مثيل حتى في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
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