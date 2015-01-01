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دبلوماسي سابق: "السيسي" المسوق الأول لمصر على مستوى العالم

الإثنين 01/يوليه/2019 - 03:22 ص
دبلوماسي سابق: السيسي المسوق الأول لمصر على مستوى العالم
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كساب أحمد
 
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قال السفير أحمد الغمراوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تم دعوته للمشاركة في قمة الـ20، رغم عدم عضوية مصر في هذه المنظمة الدولية، بسبب شخصيته المحورية في سياسة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدوره في حفظ الامن والسكينة في المنطقة المشتعلة.

وتابع "الغمراوي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"on e"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي هو المسوق الاول لمصر على مستوى العالم، وهذا واضح في مقابلته للشركات العالمية، وحثهم على الإستثمار في مصر، سواء شركة سيمنز، أو شركة مرسيدس.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي صرح مؤخرًا، بأنه لم يتلفظ بلفظ سيء حتى مع خصومه طيلة فترة حكمه التي وصلت لـ6 سنوات، معقبًا: "هي دي أخلاق الرئاسة المصرية"
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