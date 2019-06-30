شريف مدكور يهنئ الشعب المصري بفوز المنتخب على نظيره الأوغندي

هنأ الإعلامي شريف مدكور الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني على نظيره من دولة أوغندا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا والتي انتهت بالفرز بهدفين مقابل لاشئ، وهو ما تزامن مع احتفال مصر ب30 يونيو.







