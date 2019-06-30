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شريف مدكور يهنئ الشعب المصري بفوز المنتخب على نظيره الأوغندي

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:55 م
شريف مدكور يهنئ الشعب المصري بفوز المنتخب على نظيره الأوغندي
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سارة إبراهيم
 
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هنأ الإعلامي شريف مدكور الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني على نظيره من دولة أوغندا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا والتي انتهت بالفرز بهدفين مقابل لاشئ، وهو ما تزامن مع احتفال مصر ب30 يونيو.


وكتب "مدكور" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مش بحب الكورة و لا بفهم فيها و مش مهم عندي لعبنا ازاي المهم مصر فازت، الف مبروك و احلي حاجه ان الفوز يوم ٣٠/٦".
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