أكرم حسني يحصد ٧ مليون مشاهدة في ٤٨ ساعة بـ "أبو شنب"

احتفل الفنان أكرم حسني، بحصول إعلانه الجديد الذي يظهر خلاله بشخصية "أبو شنب"، على 7 ملايين مشاهدة في 48 ساعة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وكتب حسني: "الحمد لله حمدا كثيرا .. اكثر من ٧ مليون مشاهدة في ٤٨ ساعة، اي عمل فني بيتعمل بيبقي وراه ناس كتير اوي للاسف مابياخدوش حقهم لانهم ورا، الكاميرا لكن في الحقيقة كل واحد فيهم من اصغر واحد لاكبر واحد هو السبب الحقيقي في النجاح". شكرا الاخراج : العبقري محمد سامي و فريقه".









واضاف: "كلمات الاغنية : العبد لله و شاركت في الكتابة سمر حسين

توزيع : الفنان احمد وحيد كينج

هندسة صوت و مكساج : العالمي هاني محروس

تم تسجيل الاغنية باستديوهات ام ساوند ٢

غناء و كورال : اسامة الخولي

تصميم استعراضات : ميريت ميشيل

Agency : عزة البيار

مدير التصوير : وائل درويش

استايلست : عبير الانصاري

ديكور : اسلام البنا

مونتاج : احمد عاصم

مكياج : علاء الفيزي و فريقه".









واختتم: "شكر خاص لاخويا و عشرة عمري نبيل عبد الحميد .. ربنا ما يحرمني من جدعنتك و اخلاصك