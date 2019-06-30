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أول تعليق من مدرب مصر بعد الفوز على أوغندا

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:54 م
أول تعليق من مدرب مصر بعد الفوز على أوغندا
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علي نبوي
 
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عبر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر سعادته سعيد بالفوز على أوغندا به وصدارته لمجموعته ببطولة أمم إفريقيا.


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي سعيد بالفوز وأداء اللاعبين مضيفا اكتسبنا ثقة المباريات والبطولات خلال الثلاث لقاءات التي لعبناها".


وتابع "حققنا أرقاما جيدة في الدور الأول وهو إحراز 5 اهداف إلى جانب عدم تلقي شباكنا أي أهداف وهذا أهم من الأداء".


وواصل "ظهرنا بمستوى متدرج في المباريات ونتمني تحقيق نتائج جيدة في دور ال16 والوصول للمباراة النهائية مؤكدا بأن القادم أصعب".


وأشار "إصابة أحمد حسن كوكا لم تحدد بشكل نهائي بعد ونواجه أزمة في الإصابات سواء محمود جنش والآن كوكا".

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