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عمرو أديب: "الممر" فيلم يشرف كل المصريين

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:25 ص
عمرو أديب: الممر فيلم يشرف كل المصريين
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمستوى فيلم الممر، مشيرًا إلى أن الفيلم دخل تاريخ السينما المصرية، فهو فيلم يشرف كل المصريين.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الفيلم هو تؤريخ للقدرة المصرية، ولعظمة الجيش المصري، مضيفًا أن كل ممثلي الفيلم أبطال، وليس هناك دور سيىء.

وأضاف أن الجيش المصري أعطاهم كل الإمكانيات، وخرج كل الفيلم بشكل عظيم، لافتًا إلى أن الفيلم حقق إيرادات كبيرة منذ اليوم الأول له.
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