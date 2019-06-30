تعرف على حقيقة انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

أبدى الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انزعاجه من الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول انفصاله عن الفنانة أنغام وعودته لزوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى.









قال إبراهيم إنه مستاء للغاية من التدخل المستمر في حياته الشخصية، وأن ما نشره أحد المواقع عن عودته لزوجته الأولى غير صحيح وعلاقته بأنغام على ما يرام، وهو وحده المسئول عن الإعلان عن غير ذلك.



