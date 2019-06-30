قناة الحياة تدعم ريهام سعيد في محنتها وتطالب الجمهور بالدعاء لها

طالبت قناة الحياة جمهور الإعلامية ريهام سعيد بالدعاء لها بالشفاء العاجل بعد إعلان إصابتها بمرض نادر.





وجاء في بيان المحطة التي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "أصيبت الاعلاميه ريهام سعيد بميكروب فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة ، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.



