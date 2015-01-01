تهاني الجبالي عن ثورة 30 يونيو: مصر عندما تخرج لا تعود إلا منتصرة

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قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن ثورة يونيو تؤكد أن الشعب هو القائد والمعلم، لافتة إلى أن الشعب المصري هو من اتخذ القرار، وأنه تربى على قيمة الدولة، وأن الجيش المصري هو الذي أنشأ الدولة.



وأضافت "الجبالي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي أنشأها جيشها، متابعة: "الشعب المصري لا يُناور عليه، ومصر عندما تخرج لا تعود إلا منتصرة، وثورة يونيو نقطة مضيئة في تاريخ مصر".



وأشارت إلى أن جماعة الإخوان تنظيم دولي ممولة من أجهزة استخبارات غربية لتنفيذ المشروع الصهيوني، وأن مصر أفسدت المشروع الدولي لتقسيم المنطقة وتدميرها.

