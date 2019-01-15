انتحار فتاة بأكتوبر وضبط متحرش بخليجية.. أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية اليوم الأحد، عدد من الأحداث والقضايا الهامة التي آثارت إنتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي: