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انتحار فتاة بأكتوبر وضبط متحرش بخليجية.. أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:35 ص
انتحار فتاة بأكتوبر وضبط متحرش بخليجية.. أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد
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داليا عادل
 
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شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية اليوم الأحد، عدد من الأحداث والقضايا الهامة التي آثارت إنتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة "الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي:

"النيران حرقت كل البضائع واتخرب بيتنا".. تحقيقات النيابة في حريق سوق الخضار بالعتبة

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول إشعال عاطل النيران بشقة أخر في حلوان

مفاجآت حول سقوط فتاة من شرفة المنزل هربًا من والدها بأكتوبر

سقوط تشكيل عصابي يتزعمه أمين شرطة مفصول من عمله ببولاق الدكرور

القبض على شاب لتحرشه جنسيا بـ"خليجية" في الهرم

"بنطال قصير وفانلة".. التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المعثور على جثته بالعياط

المستشار بدري عبد الفتاح رئيسا جديدا لمحكمة استئناف القاهرة






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المزيد عن: نشرة حوادث الفجر انتحار فتاة حريق سوق الخضار تحريات المباحث
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