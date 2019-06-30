عاجل.. المنتخب يكشف حجم إصابة كوكا
الأحد 30/يونيو/2019 - 11:42 م
علي نبوي
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عبر إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن سعادته عقب فوز الفراعنة على أوغندا بهدفين دون رد، وتصدر مجموعته في بطولة أمم إفريقيا.
وأضاف :"الحمد لله على الفوز الثالث تواليا وحصد العلامة الكاملة والقادم أفضل".
وتحدث عن إصابة كوكا :"الإصابة عبارة عن كدمة قوية قريبة من وتر إكيلس وسيقوم اللاعب بإجراء أشعة لتحديد الإصابة"
وتابع :"لا نريد سبق الأحداث، وسننتظر الأشعة وما سُتظهره".
وأشار :"الشوط الأول كان منتخب أوغندا الأفضل، والمدير الفني سيسعى لعلاج السلبيات في المرحلة المقبلة".
وأتم :"المنتخب سيتدرب صباحا وفي الغالب سيقوم أجيري بإلغاء المران المسائي بسبب الإجهاد، والقادم أفضل".
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