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ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور)

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:37 م
ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور)
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أسماء قورة
 
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نظمت المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، ورشة عمل بعنوان "خريطة الاستشفاء البيئي الالكترونية"، والتى أعدتها المؤسسة للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر.

واستعرض الدكتور عبد العاطي المناعي، رئيس المؤسسة، مشروع السياحة الصحية المصرية وتشمل السياحة العلاجية، السياحة الاستشفائية، السياحة الصحية الميسرة، وأوضح أن أنماط السياحة موجودين في 12 محافظة على مستوى الجمهورية مثل "حلوان، حمام موسي، حمام فرعون".


وأكد رئيس المؤسسة أنه إذا تم توظيف السياحة الصحية بطريقة جيدة سيفتح أبواب مباشرة للمستقبل.
ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور)
ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور)
ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور)
ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور)
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