ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور)

نظمت المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، ورشة عمل بعنوان "خريطة الاستشفاء البيئي الالكترونية"، والتى أعدتها المؤسسة للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر.





واستعرض الدكتور عبد العاطي المناعي، رئيس المؤسسة، مشروع السياحة الصحية المصرية وتشمل السياحة العلاجية، السياحة الاستشفائية، السياحة الصحية الميسرة، وأوضح أن أنماط السياحة موجودين في 12 محافظة على مستوى الجمهورية مثل "حلوان، حمام موسي، حمام فرعون".







