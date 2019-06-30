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مصطفى حجاج لـ منتخب مصر: عملوها الأبطال

الأحد 30/يونيو/2019 - 11:34 م
مصطفى حجاج لـ منتخب مصر: عملوها الأبطال
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الفجر الفني
 
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هنأ المطرب مصطفى حجاج منتخب مصر الوطنى بعد فوزه على منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية. 


وكتب على صفحته بموقع التغريدات الصغيرة تويتر : عملوها الأبطال 💪 ألف مبروك لمصر التصدر بالعلامة الكاملة والتأهل لدور الـ ١٦ 🇪🇬 #مصر_اوغندا

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو القادم حصول أحمد المحمدى نجم منتخب مصر الوطنى على لقب أفضل لاعب فى مباراة أوغندا.


وتغلب منتخب مصر الوطنى على نظيره منتخب أوغندا بنتيجة 2-0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية 2019 ويحقق العلامة الكاملة من فوز فى ثلاث مباريات متتالية ويتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.


أحرز ثنائية الفراعنة الكبار محمد صلاح فى الدقيقة 34 وأحمد المحمدي بالدقيقة 43 فى نهاية الشوط الأول .


يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار يتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثاني والكونغو فى المركز الثالث ويتذيل منتخب زيمبابوى ترتيب المجموعة.
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