القليوبية اليوم.. إجراء 32 عملية جراحية بـ 'تأمين بنها' مجانًا.. وحبس عاطل مزق زوجته بالسكين حتى الموت

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:حيث أعلنت إدارة مستشفى النموذجى للتأمين الصحى ببنها،عن إجراء 32 عملية جراحية ضمن "حالات اليوم الواحد" بالمجان دفعة واحدة للاطفال المحجوزين على قوائم المتابعة والانتظار،وذلك تحت إشراف الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور جمال حجاج مدير فرع القليوبية.وأمرت نيابة القناطر الخيرية،اليوم بحبس عاطل مزق زوجته العرفية بالسكين إثر مشاجرة بينهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة والصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مهرجان رياضي كبير بمراكز الشباب على مستوى المحافظة والذي يضم مسابقات خماسي كره القدم، ومسابقات الجري، ورمي الجُلة، بمشاركة طلائع القليوبية الحاصلين علي ميداليات ذهبية وبورنزية في أولمبياد الطفل المصري، وذلك في إطار احتفالات القليوبية بالذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو.