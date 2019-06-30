"التعليم" ترشح 10325 مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية تم الترشيح النهائي لـ (10325) مواطناً ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.



وأكد المتحدث الرسمي انه على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام حيث ان المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.



وأشار المتحدث الرسمي أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها (131) وظيفة، سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقاً لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.