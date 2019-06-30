5 أرقام مميزة من فوز منتخب مصر على أوغندا





حقق منتخب مصر فوزاً صعباً على أوغندا بهدفين نظيفين مساء الأحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي بالجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.





وجاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق النجم محمد صلاح بالدقيقة 36 من تنفيذ رائع لركلة ثابتة، ثم أضاف أحمد المحمدي الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة ومتابعة رائعة من الجبهة اليمنى.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز 5 أرقام من فوز منتخب مصر على أوغندا:





1- سجل محمد صلاح ثمانية أهداف في آخر ثماني مباريات تنافسية خاضها مع منتخب مصر.





2- أحمد المحمدي يسجل هدفين في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية بعدما أحرز هدفاً واحداً خلال مشاركته في 3 نسخ سابقة من البطولة.





3- محمد صلاح يرفع رصيده من الأهداف الدولية مع منتخب مصر إلى 41 هدفاً ويصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم حسن الشاذلي كثاني الهدافين التاريخيين للفراعنة.





4- لم يخسر منتخب مصر في آخر 16 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا (ف 12 ت 4) ويعادل أطول سلسلة لمنتخب في هذه المرحلة من المنافسة وهو كوت ديفوار.





5- محمد الشناوي يحافظ على نظافة شباك منتخب مصر للمباراة الثالثة على التوالي (ثالث كلين شيت).



