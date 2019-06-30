81 مليار ريال أرباح البورصة السعودية خلال شهر يونيو
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:56 م
الفجر الاقتصادي
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ربحت البورصة السعودية 81 مليار ريال بنهاية شهر يونيو، بعد أن ارتفع سجل المؤشر العام "تاسي" ارتفاع بنسبة 3.58% تعادل 305.28 نقطة إلى مستوى 8821.76 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.
وتراجعت قيمة التداول خلال يونيو بنسبة 32 بالمائة لتسجل نحو 74.796 مليار ريال ( 20 مليار دولار)، مقارنة مع 109.967 مليار ريال ( 29.28 مليار دولار)، خلال شهر مايو 2019.
وخلال يونيو ارتفع رأس المال السوقي بنحو 81 مليار ريال (21.56 مليار دولار)، لتصل القيمة السوقية الى 2.081 تريليون ريال (554 مليار دولار)، مقابل تريليوني ريال (532 مليار دولار) بنهاية شهر مايو .
وتراجعت كمية التداول خلال الشهر إلى 2.68 مليار سهم، مقارنة مع 3.525 مليار سهم خلال مايو 2019، بتراجع 23.71 بالمائة.
وارتفع أداء 19 قطاعا مقابل تراجع لـ3 قطاعات أخرى وهم الإعلام، وتجزئة الأغذية ،والسلع الكمالية.
وتصدر الارتفاعات قطاع المرافق العامة بنسبة 13.11 بالمائة، وارتفعت الثلاثة قطاعات القيادية (الاتصالات 2.38 بالمائة، والمواد الأساسية بنسبة 1.71 بالمائة، والبنوك بنحو 0.19 بالمائة.
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