الكونغو تعبر زيمبابوي وتتمسك بالفرصة الأخيرة في التأهل لدور الـ16 ببطولة إفريقيا

تمسك منتخب الكونغو بالأمل الضعيف في التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019 بتحقيق فوز كبير على نظيره زيمبابوي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد 30 يونيو بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالبطولة .









وحقق منتخب الكونغو أول 3 نقاط له بالبطولة بعد أن استقبل هزيمتين في أول جولتين أمام أوغندا ومصر بنفس النتيجة بهدفين دون رد لكنه عاد وحقق فوزا كبيرا في الجولة الأخيرة برباعية نظيفة .









وسجل رباعية الكونغو كل من جوناثان بولينجي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة و سيدريك باكامبو في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد بعدها يضيف باكامبو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة ويختتم اللاعب بريت أسومبالونجا رباعية الكونغو في الدقيقة 78 من عمر المباراة .









ويترقب الفريق الكونغولي نتائج المجموعات الأخرى على أمل التأهل كأحد أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الست بالبطولة .



